أمن المطارات : قرار وزير الدفاع هجمة تفكيك غير مبررة





أعلنت لجنة العاملين بدائرة عمليات أمن الطيران رفضها لقرار وزير الدفاع الذي قضى بإلغاء تبعية دائرة عمليات أمن الطيران لسطة الطيران المدني وأيلولتها للأمانة العامة لوزارة الدفاع تحت مسمى قطاع أمن الطيران، وإعتبرت القرار هجمة تفكيك غير مبررة يتعرض لها أمن المطارات.

وقالت اللجنة في بيان تحصلت عليه ( الجريدة ) إن القرار يجافي طبيعة عمل الدائرة ، التي يُناط بِها ماجاء بِالملاحق والقوانين الدولية بِخصوص أمن الطيران في إطار سلطة الطيران المدني من خلال البرنامج الوطني لأمن الطيران وبرنامج أمن المطارات ، والنظم الوطنية الأخرى وأوضحت اللجنة أنها ترفض أي تبعية بخلاف سلطة الطيران ورفضت القرار شكلاً ومضمونا .

وأكدت اللجنة تمسُك جميع منسوبي أمن الطيران بِإلغاء القرار ومُناهضته بِالشكل الذي يحفظُ وحدة أمن الطيران، إلى جانب رفض الإجراءات المُسبقة المتمثلة في نقل ملفات العاملين ، وآخر (صرفِياتهم)، مما خلق ربكة في تسيير عمليات أمن الطيران الإدارية .

وتركت اللجنة الباب مفتوحاً فيما يتعلق بِالخطوات القادِمة من أجل الحصول على الحقوق .

الخرطوم – محمد دفع الله

صحيفة الجريدة