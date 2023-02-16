الهلال السوداني: حرمان الفريق من الجمهور أمام الأهلي المصري قرار ظالم من الكاف





وصف نائب رئيس نادي الهلال السوداني،الفاضل التوم، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف”، بإقامة مباراة فريقه أمام الأهلي المصري دون حضور جماهيري، بالقرار الظالم.

وقال نائب رئيس الهلال في تصريحات عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «سنحاول تغيير قرار الكاف لأنه ظالم ولا يصب في مصلحة الكرة أو الرياضة، وليس في مصلحة التنافس الشريف بين الأندية».

وأضاف: “قرار الكاف غير دقيق، وظالم للهلال وسنواصل محاولاتنا لتغيير هذا القرار».

وتابع الفاضل: «من الصيف الماضي تعاقدنا مع مدرب إفريقي مميز ومتمكن هو فلوران إيبينجي، ونعول كثيرا على خبراته وهو أشرف شخصيا على صفقات الهلال في فترة الانتقالات الشتوية واختار اللاعبين الذين يحتاجهم”.

وأردف: “نتوقع الاستفادة بشكل كبير من الانتدابات الجديدة وخبرات إيبينجي، ونسعى لتعويض خسارتنا في المباراة الأولى أمام صن داونز «0-1».

وعلق فاضل التوم على المواجهة المرتقبة مع الأهلي، قائلا: «مباريات الأهلي والهلال عادة تشهد الكثير من الإثارة والندية، هو ديربي بين شمال وجنوب الوادي، في 1987 فاز الأهلي على الهلال في النهائي وتم إلغاء هدف صحيح لنا».

وأكمل: «مباريات مرحلة المجموعات جميعها تكون صعبة بغض النظر عن اسم الفريقين، لكن مواجهة الأهلي لها خصوصية لأنه فريق كبير وهي حافز كبير للهلال وجهازه الفني، ونتمنى أن تلبي المباراة طموحات المتابعين”.

وواصل: «كنا نتمنى مواجهة الأهلي في مراحل متقدمة، في آخر 4 سنوات القرعة أوقعت الهلال والأهلي في نفس المجموعة، وفي الموسم الماضي الأهلي وقع مع الهلال والمريخ».

وأتم الفاضل: «نتمنى تأهل الهلال من المجموعة، لكن الأهلي وصن داونز فريقين كبيرين، كذلك القطن الكاميروني فريق عريق وقد يكون منافسا أيضا على الصعود، والفرص متساوية بين الفرق الأربعة».

صحيفة التغيير