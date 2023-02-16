رئيس برنامج الغذاء العالمي ومستثمرون أجانب يزورون مشروع الجزيرة





زار رئيس برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي، وعدد من المستثمرين الأجانب أمس، مشروع الجزيرة برفقة وزير الري ضو البيت عبد الرحمن، ومحافظ مشروع الجزيرة، عمر محمد مرزوق.

شملت الزيارة قنطرة ري 99 ومكتبي درويش والكمر بالقسم الوسط بمشروع الجزيرة، حيث تعرف والوفد على نظم الري وسير نمو محاصيل الموسم الشتوي والتحديات التي تواجه المشروع في منظومة الري والسبل الكفيلة لمعالجتها.

وأكد عبد الرحمن، أن الزيارة ترمي للوقوف على المساحات المزروعة وسير انسياب مياه الري والتحديات التي تواجه المشروع وفرص الاستثمار المتاحة .

وأكد رئيس وفد برنامج الغذاء العالمي الزائر، أن الزيارة تهدف للوقوف على فرص الاستثمار، مشيرًا إلى أن السودان بأراضيه وإمكاناته مؤهل لإطعام كل العالم.

فيما عبر محافظ مشروع الجزيرة عن ترحيبه بالوفد وعدد مجالات الاستثمار والإمكانات بالمشروع لتحقيق الأمن الغداء.

صحيفة السوداني