تطور مفاجئ في قضية اتهام عارضة أزياء أمريكية للاعب “كريستيانو” باغتصابها في غرفة فندق





قضت محكمة أمريكية بتعويض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بما يزيد عن 300 ألف دولار مقابل الرسوم القانونية التي أنفقها أثناء الدفاع عن نفسه، في القضية الخاصة بمزاعم “الاغتصاب”.

وكانت القضية التي زعمت فيها عارضة الأزياء كاثرين مايورغا، أن حادثة “الاغتصاب حدثت في غرفة فندق في مدينة لاس فيغاس الأمريكية عام 2009، رفضت في يونيو الماضي، بعد أن وجد القاضي، أن محامية المدعية، ليزلي ستوفال، متورطة في “سوء سلوك شديد”، لدرجة أنه سيكون من المستحيل على النجم البرتغالي الحصول على محاكمة عادلة.

وحكمت القاضية في ولاية نيفادا جينيفر دورسي، الأربعاء، بأن على ستوفال، المحامية دفع مبلغ (334.637.50 دولار) إلى رونالدو.

صحيفة المرصد