مجلس نظارات البجا يتهم مؤتمر قضايا الشرق بالإساءة للأمير دقنه





اتهم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مؤتمر قضايا الشرق بالإساءة لأمير الشرق عثمان دقنه وكيان الأنصار بصفة عامة وللقومية البجاوية بصفه خاصة”.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، طه فكي شيخ طه، في بيان: “ندين ونستنكر بأشد العبارات ما حدث بالأمس في مؤتمر ما يسمى بمؤتمر قضايا الشرق المنعقد بقاعة الصداقة، والذي يتناول الرمز الوطني والأمير المجاهد/ عثمان أبوبكر دقنة، أمير الشرق، من أحد جهلاء التاريخ وفاقدي الوطنية من المدعوين لهذا المؤتمر بتوجيه الإساءة لأمير الشرق دقنة وكيان الأنصار بصفة عامة وللقومية البجاوية بصفه خاصة”.

وحمل تبعات ما يترتب على هذه الإساءة من رد فعل للداعين لهذا المؤتمر من الآلية الثلاثية التي يتزعمها فولكر والمجموعة السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والتي قال إنها لم تراعي الظروف الملتهبة بالإقليم منذ إعلان مسار الشرق بجوبا.

صحيفة اليوم التالي