أنشيلوتي يتهرب من ملف برشلونة الشائك





أبعد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد نفسه عن الأزمة المثارة بشأن اتهام نادي برشلونة في قضية فساد، بالتعاون مع نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الإسباني.

قال أنشيلوتي في تصريحات صحفية، عقب الفوز على إلتشي (4-0) دون رد في الليجا، وأبرزتها صحيفة “ماركا”: “أعتذر منكم، لكني لن أجيب على هذا السؤال”.

وبرر المدرب الإيطالي المخضرم موقفه “هذا الموضوع شائك ومعقد للغاية”.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن المدعي العام بإسبانيا، فتح تحقيقا بشأن تلقي نائب رئيس لجنة الحكام السابق، إنريكيز نيجريرا، رشوة مالية بقيمة 1.4 مليون يورو خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

ورحب اتحاد الكرة الإسباني في بيان رسمي، بالتعاون مع جهات التحقيق في تقديم المعلومات أثناء مناقشة هذه القضية.

ويتصدر فريق برشلونة جدول الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 56 نقطة، خلفه ريال مدريد 48 نقطة، بعد مرور 21 جولة من المسابقة.

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