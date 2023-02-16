برئاسة السودان…مجلس سفراء دول الإيقاد ببروكسل يبدأ أعماله





استضاف سعادة السفير عبدالباقي حمدان كبير بمقر اقامته امس الاجتماع التاسيسي لمجلس سفراء مجموعة دول IGAD ببروكسل وذلك بالتنسيق مع المندوب الدائم لمنظمة IGAD ببروكسل السفير موسى علي.

وشارك في الاجتماع سفراء كل من اثيوبيا، كينيا، يوغندا، الصومال، القائم باعمال سفارة جنوب السودان، وممثل لسفارة جيبوتي ببروكسل.

وتم خلال الاجتماع الاعلان رسمياً عن انطلاق المجموعة و بدء عملها برئاسة سفير السودان ببروكسل و اتفق اعضاؤها على العمل معاً لتحقيق المصالح المشتركة لدول IGAD ، بما في ذلك دعم التمثيل الدائم للمنظمة ببروكسل عبر مكتبها المنشأ حديثاً والاستفادة منه في التحرك الجماعي مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي والمنظمات الاخرى في منطقة التمثيل.

وسبق الاجتماع اجتماعات مماثله بكل من جنيف و باريس وتاتي هذه الخطوات بمبادرة من السودان.

الجدير بالذكر ان فكرة انشاء مجالس سفراء الإيقاد بالخارج تمت اجازتها في الاجتماع الوزاري بمبادره من السودان بوصفه الرئيس للدورة الحالية لمنظمة الإيقاد وتعتبر انجازا هاما في ظل رئاسة السودان لايقاد.

وكالة سونا