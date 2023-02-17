



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2023م

صحيفة أخبار اليوم

بروف أبو شوك .. يحصد جائزة الطيب صالح

مصر تنفذ أكبر مشروع في إفريقيا يمر عبر السودان وإثيوبيا

ماسك يتعهد تسليم «تويتر» لرئيس جديد نهاية العام بعد تحقيق «الاستقرار»

النفط : التقلبات تسيطر على الأسعار على خلفية خفض الإنتاج الروسي والسحب من الاحتياطيي الأمريكي …

رئيس البنك الدولى يقدم استقالته

صحيفة الوطن

البرهان: وقعنا الإطاري عن قناعة

نائب رئيس مجلس السيادة يشهد إعلان نتائج التحقيق في احداث بليل بجنوب دارفور

الناظر ترك يزور مدير شركة تاركو للطيران مهنئاً

وقفة إحتجاجية وبيان للعاملين بديوان المراجعة

صحيفة النيل الدولية:

عدد رياضي الجمعة والسبت

4 مواجهات عربية نارية تشعل جولة دوري أبطال أفريقيا

المريخ: سنصعد أزمة لقاء الترجي لأقصى درجة ممكنة

العليقي: قرار الكاف بحرمان الهلال من جمهوره يُفسر بتكريس بطولاته لأندية معينة

والده في برشلونة.. قلق في باريس من مناورة ليونيل ميسي

نجم WWE يريد تصفية خلافه مع جون سينا

صحيفة السوداني

رئيس مجلس السيادة: (انت قد تقتل البرهان، وقد تقتل قادة الجيش، لكن الجيش موجود وعضمو انتوا ديل شباب السودان)

البرهان: ندعم الاتفاق الإطاري لأنه يحتوي على بند مهم جداً (وهو دمج قوات الدعم السريع في الجيش)

التضخم يوالي الانخفاض ويسجل ٨٣.٦٠٪

ترحيب دولي واسع بمخرجات مؤتمر شرق السودان

(سودانير) تُكرِّم رئيس مهرجان بلاد النور الطيب صديق

دعوة لـ”لجنة المعلمين” على طاولة أولياء الأمور

العاملون بصندوق رعاية الطلاب يصعدون الاحتجاجات

رئيس برنامج الغذاء العالمي ومستثمرون أجانب يزورون مشروع الجزيرة

وزير الصحة يقلل من نسبة انتشار حمى الضنك

«الحرية والتغيير» : رافضو الإطاري طلبوا مهلة قبل التوقيع على الإعلان السياسي