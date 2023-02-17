اجتماع بالقصر الجمهوري يحسم قضية عربات الـ(بوكو حرام)





كشف مقرّر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة عبد الهادي عبد الله الاستمرار في عدم تقنين العربات (البوكو حرام)، ومنع دخولها إلى السودان ومصادرتها.

وعقدت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة، اجتماعاً بالقصر الجمهوري أمس، بكامل عضويتها برئاسة النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة.

وناقش الاجتماع مخرجات وتوصيات الورشة، التي نظمتها اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة، تحت شعار “وطن آمن”.

وأوضح عبد الهادي أنّ اللجنة قرّرت إقامة حملات أمنية مشتركة خلال الأيام المقبلة لجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة والقضاء على ظاهرتي المخدرات ومحاربة عصابات (٩ طويلة) في ولاية الخرطوم وولايات السودان الأخرى، والقيام بعمليات مداهمة وتفتيش دقيق على الأحياء والمدن والقرى وفق المعلومات التي ترد للجنة عن وجود أماكن هذه الأسلحة والعربات والظواهر السالبة .

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