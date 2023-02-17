خبير : زيادة رسوم تراخيص وسائل النقل تؤثر على أسعار السلع





قال الخبير الإقتصادي وائل فهمي إن زيادة رسوم تراخيص وسائل النقل سيرتب عليها ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، و(تابع) سوف يسعى التجار لمضاعفة أرباحهم لتفادي تجفيف السيولة بالأسواق ويعملون على نقل أعباء تكاليف التراخيص باضافتها للسلع والخدمات، سواء كانت مُدخلات إنتاج او سلع نهائية للاستهلاك، وأضاف الزيادة تعمل على إدخال إرتفاعات الأسعار في حلقة حلزونية من الارتفاعات المتواصلة بمعدلات مضاعفة، وهو ما يعقد حل أزمة التضخم الجامح حالياً ،

وزاد : زيادة الأسعار تغذي بعضها البعض باستمرار ما لم توجد قوى خارجة عن قوى السوق تحد ارتفاعات الأسعار، وأضاف من الواضح أن مخطط سياسات بنك السودان التمويلية هو أن ترتفع الأسعار وسعر صرف العملات الأجنبية لتمويل عجز الموازنة العامة عبر زيادات أسعار السلع والخدمات دون رفع المعدلات الضريبية ، ولكنها ستكون أقل في زياداتها من الزيادة في المصروفات بالضرورة.

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