جبريل: عقب اتفاق سلام جوبا لم تُطلق “رصاصة” واحدة





قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إن إتفاق سلام جوبا لسلام السودان يعتبر الأفضل لشموله كافة الموضوعات والتقاطعات بالنسبة لاتفاقيات السلام السابقة وشدد بالحرص على تنفيذه لنهايته.

و قطع جبريل أمام اجتماع رؤساء وقادة أطراف السلام بورشة “تقييم تنفيذ اتفاق جوبا” أنه وبعد التوقيع على الاتفاق لم تطلق رصاصة واحدة من قبل الحكومة أو اطراف العملية السلمية،

ووصف ذلك بـ”الانجاز” الكبير وأنه ساهم في تحقيق الاستقرار بالبلاد، وأشار إلى العقبات التي واجهته من تنازع سياسي مستمر أدى إلى تعطيل تشكيل آليات تنفيذ الاتفاق.

ودعا أطراف السلام للتوحد أكثر ،”وزاد أن التوافق فيما بيننا يساعدنا في التنفيذ”.

وأشار إلى أن شح الموارد المالية أدى إلى تعطيل بنوده.

ونادى إبراهيم بضرورة الإسراع في تكوين آليات تنفيذ إتفاق السلام ، وطالب الجانب العربي والإفريقي والإسلامي بتوفير الموارد التي تساعد في تنفيذ الاتفاق، ولفت إلى أهمية عودة النازحين واللاجئين لمواقعهم للمساهمة في التنمية بمناطقهم خاصة وأن هنالك دول لديها مشاريع بالسودان.

وأثنى على اللجنة الوساطة بقيادة توت قلواك مستشار الرئيس للشؤون الأمنية لجهودهم في تحقيق السلام بالسودان.

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