شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تواصل إثارة الجدل بعد ظهورها وهي تُجلس شاب على رجليها وتمسكه وتمازحه.. ومقربون منها يكشفون الحقائق





تناقلت عدد من صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا بعد ساعات من تداوله.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر الفيديو الضجة المودل والراقصة السودانية الشهيرة آية أفرو وهي تجلس شاب على رجليها وهي تمازحه.

تعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي جاءت منتقدة للمودل الشهيرة, حيث هاجمها الكثير من المعلقين بسبب هذا الظهور.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين للتعليقات الأخيرة, أكد عدد من القربين من المودل أن الشاب الذي ظهر وهو جالس على حجرها هو شقيقها الأصغر وطالبوا المنتقدين والمعلقين بالتأكد من المعلومات قبل مهاجمة الأخرين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين