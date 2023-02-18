رياضية

بالفيديو.. “كيد النساء”.. حكم يتعرض للمطاردة والاعتداء من قبل لاعبات

2023/02/18
كرت احمر

تعرض حكم مباراة لكرة قدم، للمطاردة والاعتداء بالضرب، من قبل لاعبات خلال مباراة بين فريقي “موتيما بيمبي” و”مازيمبي” بدوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ورفض الحكم منح ركلة جزاء لفريق “موتيما بيمبي” الذي كان متأخرا في المباراة بنتيجة (1-5)، مما أثار غضب لاعبات الفريق والجهاز الفني، ومطاردة الحكم والاعتداء عليه.

روسيا اليوم

2023/02/18