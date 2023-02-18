بالفيديو.. “كيد النساء”.. حكم يتعرض للمطاردة والاعتداء من قبل لاعبات





تعرض حكم مباراة لكرة قدم، للمطاردة والاعتداء بالضرب، من قبل لاعبات خلال مباراة بين فريقي “موتيما بيمبي” و”مازيمبي” بدوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ورفض الحكم منح ركلة جزاء لفريق “موتيما بيمبي” الذي كان متأخرا في المباراة بنتيجة (1-5)، مما أثار غضب لاعبات الفريق والجهاز الفني، ومطاردة الحكم والاعتداء عليه.

حكم يتعرض للمطاردة والاعتداء من قبل اللاعبات على أرضية الملعب تعرض حكم مباراة كرة قدم للمطاردة والاعتداء بالضرب من قبل لاعبات خلال مباراة فريقي "موتيما بيمبي" و"مازيمبي" بدوري كرة القدم النسائية في جمهورية #الكونغو_الديمقراطية، بعد قرار لم يعجب لاعبات الفريق الخاسر#شو_صار_بلاس pic.twitter.com/KCQuSSEhEW — شو صار بلاس (@shusarplus) February 17, 2023

روسيا اليوم