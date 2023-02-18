خالد عمر : لا توجد جهة تملك حق (الفيتو) لوقف (الإطاري)





شدد الناطق الرسمي باسم العملية السياسية بالسودان، المهندس خالد عمر يوسف، بأنه لاتوجد جهة تملك حق الفيتو لوقف الاتفاق الإطاري، وقال: نسعى لأن العملية السياسية تبلغ منتهاها وأن يتم التوقيع النهائي للاتفاق الإطاري لوقف معاناة الشعب السوداني التي تتزايد يوماً بعد يوم والمهددات تحيط به .

وقال خالد في تصريح خاص لـ(الحراك): نسعى بقدر الإمكان أن تكون الحركات الموقعة على اتفاق جوبا جزءاً من الاتفاق وأن يوقعوا، وأضاف أن الباب متروك لهم للتوقيع، ودعاهم أن يضعوا في اعتبارهم عدم تأخير الاتفاق والحكومة المدنية.

وأكد الناطق الرسمي أن الإعلان السياسي الأخير مع القوى غير الموقعة هو نفس محتوى الاتفاق الإطاري وزاد: اخترنا فكرة إعلان سياسي لأنهم لم يكونوا جزءاً من الإطاري، ولم يشاركوا في صياغته واتفقنا معهم أن يكون المدخل هو المشاركة في العملية السياسية، مع إدراج بعض القضايا التي يريدون إدراجها والمعالجات المحدودة.

الخرطوم ـ ثناء عابدين

صحيفة الحراك السياسي