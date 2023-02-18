النيابة تخاطب الإمارات للقبض على متهمين ببيع سودانيين (مرتزقة)





كشف مصدر مطلع، بأن النيابة العامة قد بدأت إجراءات القبض على المتهمين الفارين عبر الانتربول في قضية بلاك شيلد الإماراتية الشهيرة. وأكد المصدر لـ(الحراك)، أن نيابة جمهورية السودان سوف تخاطب دولة الإمارات لتسليم المتهمين الفارين بدولة الإمارات، وهم الرشيد التجاني دفع الله وطارق عمر أحمد إلى جانب محمد عبدالرحمن، في فترة أقصاها أسبوع وذلك تحت المواد ٧/٨/١٣من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، في قضية بيع المرتزقة السودانيين الذين دفعت بهم للقتال بليبيا، وذلك بعد رفض طلب الضمانة من قبل النائب العام خليفة أحمد خليفة على أن تسير الإجراءات وفق ما تراه النيابة لسيير القضية، دون السماح لأي جهة بالتدخل في تحقيق العدالة لضحايا.

الجدير بالذكر أن القضية قد شغلت الرأي العام منذ عامين ولم تحسم بعد.

الخرطوم- بتول الفكي

صحيفة الحراك السياسي