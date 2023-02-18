مطالب بإقالة وزير الصحة وتحذيرات من وباء (حُمَّى الضنك)





قال عضو رابطة الأطباء الاشتراكيين “راش” النذير النقة، إن حديث وزير الصحة في المؤتمر الصحفي الأخير بشأن حمى الضنك بولاية الخرطوم لا يمت للحقيقة بصلة، وأضاف أنه لا يعرف شيئاً عن الوضع الوبائي بالبلاد، مطالباً في ذات الوقت الوزير، الاعتراف بتقصير وزارته والكف عن الكذب على الشعب.

وأوضح النقة بحسب ”الراكوبة” أن هناك (11) ولاية من أصل (18) ولاية موبوءة وتعاني من حمى الضنك، متوقعاً انتشاره في بقية الولايات لجهة أن النظام الصحي بالبلاد ضعيف، وأشار إلى أن العدد الذي ذكره الوزير في مؤتمر صحفي، يعد أقل من الأرقام المسجلة بالمستشفيات، لجهة أن نظام التقصي منهار. وأوضح أن جميع الحالات التي سجلتها ولاية الخرطوم لحمى الضنك حالات داخلية وغير مستوردة وذلك يؤكد على تلقيهم الإصابة من بعوضة (الاديساجبتاي) لافتاً إلى أن مكافحة البعوض الناقل لا تتم عبر الرش الذي أوصى به وزير الصحة الاتحادي وتابع:” الوزير يبحث عن ميزانية (مأكلة) تحت مسمى الرش”.

وطالب السلطات بإعلان الخرطوم ولاية موبوءة، وقال إن الوضع الصحي في البلاد بعد الانقلاب ازداد سوءاً في ظل غياب الدعم الحكومي الذي وصفه بـ”الضعيف”. وأضاف أن الدولة تركز على المنح والمنظمات بجانب الصرف على الأمن والدفاع وإهمال الصحة والسعي لتسليعها وترك المرضى بين مطرقة وسندان المرض، كما طالب السلطات بإقالة وزير صحة الاتحادي وتعيين خبراء صحيين لإدارة شأن الصحة.

صحيفة الحراك السياسي