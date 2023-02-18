شكاوى من سوء أوضاع النازحين بالدمازين





يعيش النازحون من المدن السكنية 8و9 بمحافظة قيسان إلى الدمازين في إقليم النيل الأزرق أوضاعاً سيئة جراء ما وصفوه بإهمال الحكومة والمنظمات، وقال النازح صلاح دليل مشرف بمعسكر حي القسم بحسب راديو دبنقا إن الأوضاع دفعت بالنازحين إلى العودة إلى مناطقهم الأصلية بعد 4 أشهر عاشوها بمعسكرات النزوح. وأشار إلى عدم توفير الوسيلة التي تقلهم إلى مناطقهم، ودعا الحكومة لتوفير وسيلة للعودة وتوفير الأمن وتوفير احتياجات مابعد العودة، خاصة أن المواطنين لم يتمكنوا من حصاد محاصيلهم في أوقات النزاع .

وقال النازح يوسف محمد، إن الأسباب التي تجبرهم على العودة هي عدم توفر الخدمات لأيام داخل المعسكر، لذلك يرى يوسف أنه من الأفضل العودة والعيش في أي وضع مع الأهل والجيران، إضافة إلى أن الأسباب التي أدت إلى النزوح انتفت نسبياً، كما ناشد المنظمات بتوفير المساعدات موضحاً أن المواطنين لم يتمكنوا من حصاد محاصيلهم نسبة للنزاعات، وناشد الحكومة بتوفير الأمن في المدن السكنية حتى يعم الاستقرار في نفوس المواطنين.

صحيفة الحراك السياسي