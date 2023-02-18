تطوّرات بشأن أزمة امتحانات الفترة الأولى





اللجنة كشفت عن عدم استلام مدارس الحاج يوسف امتحانات الفترة الأولى.

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، عن رفضها إجراء الامتحانات للفترة الأولى في الوقت الراهن، موجهةً مناشدةً للمعلمين بعدم الاستجابة لهذه الخطوة التي تسعى من خلالها إدارة التعليم لكسر عزيمتهم وتفتيت وحدتهم.

والجمعة، أعلنت إدارة التعليم الأساسي الابتدائي والمتوسطة، وإدارة القياس والتقويم بالخرطوم، عن عقد امتحانات الفترة الأولى في التاسع عشر من فبراير الجاري.

وقالت لجنة المعلمين السودانيين، إنّ محاولة كسر إضراب المعلمين عبر إجراء الامتحانات يعدّ قفزة في الظلام، مشيرةً إلى أنّ ذلك سيقود إلى تعقيد المشهد بصورةٍ أكبرٍ.

وأتمّ” الطريق الصحيح هو البحث عن حلول حقيقية لقضية التعليم والمعلم، وإن كانت إدارة التعليم تعي دورها لتبنت مطالب المعلمين باعتبارها المدخل الصحيح لإصلاح حال التعليم”.

باج نيوز