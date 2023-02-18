البرهان:الجيش يرغب في التوافق…ولا نريد تكرار التجربة السابقة





أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة رغبة الجيش في أن يتوافق الناس على القضايا التي تم طرحها بشأن الاتفاق الاطاري على أن يدور حولها النقاش بطريقة حقيقية وليست صورية، مضيفا أننا لا نريد تكرار التجربة السابقة وإنما نحرص على أن تأتي الحلول بطريقة صحيحة وعلى أسس سليمة.

ونبه سيادته القوى السياسية على عدم استغلال مواقف الجيش لمصالحها مؤكدا على دعم كل من يعمل من أجل تحقيق مصالح البلاد وتقدمها، وكل حزب أو مجموعة سياسية تدعو للوحدة الوطنية والتداول السلمي للسلطة ستجد المساندة والتأييد من القوات المسلحة الحريصة على وضع حد للوضع الراهن وعلى وحدة البلاد التي تحيط بها مخاطر عديدة.

وشدد سيادته لدى مخاطبته بمنطقة الكتياب بولاية نهر النيل الحشد الجماهيري خلال الاحتفال بعقد قران ٢٠٠ زيجة جماعية بالمنطقة شدد على ألا مزايدة على الجيش الذي ليس له حزب ولن يوالي أحدا أو مجموعة ويأتمر بإرادة شعبه فقط.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة لا تعادي أحدا كما لن توالي أي فئة، وتريد أن يتوافق الجميع دعما لمصلحة البلاد.

وعلي ذات الصعيد، أرسل سيادته رسائل طمأنة للجميع، بأن القوات المسلحة ليس من شيمها أن تبتدر المشكلات ولن تنجر إلى المواجهات مع أحد، فواجبها أن تجنب البلاد الفتن، وستظل مؤسسة مستقلة عدوها كل من يقف ضد مصالح البلاد وأمنها واستقرارها.

وفي ختام حديثه جدد الشكر للجان الشباب ودعا مجتمع المنطقة إلى التماسك والمحافظة على موروثاتها وماضيها المشرف كما توجه بالشكر لكل من ساند ودعم تنفيذ هذه المبادرة الاجتماعية.

يذكر أن السيد الرئيس كان قد قدم واجب العزاء بمنزل الفقيدة الأستاذة زينب عبدالمنعم صلاح التي كانت تشغل منصب المدير التنفيذي لمحلية شندي، ووافتها المنية يوم أمس إثر حادث حركة اليم بشندي، وفي ختام الحفل قام الشيخ محمد أحمد عبد الغفور الكتيابي بتكريم السيد الرئيس ووالي ولاية نهر النيل ومدير شركة أسمنت عطبرة باسم خلاوي منطقة الكتياب.

وكالة سونا