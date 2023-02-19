وفاة (110) من الأمهات و(242) من حديثي الولادة بالجزيرة خلال العام 2022م





كشفت إحصاءات رسمية لمسجل وفيات الأمهات بوزارة الصحة ولاية الجزيرة، عن تسجيل (110) وفاة خلال العام 2022م بجانب تسجيل (242) حالة وفاة بين الأطفال حديثي الولادة في العام 2022م، بمعدل (24) وفاة في كل (1000) ولادة..

وأكد التقرير الذي أعده د. كمال حسن علي رئيس قسم الإحصاء والبحوث بمعهد الأمومة والطفولة الآمنة بجامعة الجزيرة، زيادة الوفيات واشار لتعرض أمهات بولاية الجزيرة للموت نتيجة نزيف ما بعد الولادة، وقال : من أهداف مبادرة جامعة الجزيرة- وقتها- العمل على تحسين وضع المستشفيات الريفية، وتدريب القابلات تحت الخدمة لمقابلة الطوارئ المفاجئة أثناء الولادة ومن أهمها النزف حيث أن نسبة 80% من حالات الولادة تتم داخل المنازل ، وأشار التقرير لزيادة في الوفيات الناجمة عن الإجهاض في العام 2022م.. ولفتت مسؤولة بالصحة الإنجابية بالوزارة الولائية إلى أن هنالك وفيات مسكوت؛ وغير مُبلغ عنها.

مدنى/ مزمل صديق

صحيفة الجريدة