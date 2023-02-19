اكتشاف أثري نادر بشمال السودان





أكتشفت البعثة الآثارية الوطنية التابعة لقسم الآثار جامعة الخرطوم والعاملة في موقع كدرمة الاثري بمنطقه الشلال الثالث جنوب دلقو شمال السودان، آثاري فريد خلال الموسم الرابع. ويتمثل الاكتشاف الجديد في مسلة جنائزية باللغة المروية، والتي تعتبر واحدة من أقدم اللغات الأفريقية المكتوبة. ومن المأمول أن تسهم في إثراء المعرفة باللغة المروية في خطها المختزل.

وتعد منطقة شمال السودان وموقع كدرمة الاثري موطن لاقدم الحضارات المروية خاصة حضارة مروي الا أنها تعاني من من عمليات تهريب واسعة للآثار.

صحيفة الجريدة