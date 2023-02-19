“الثورية” : ورشة جوبا تمثل روحاً جديدة لاتّفاق السّلام





قال مقرر الجبهة الثورية محمد زكريا فرج الله، إن مصفوفة سلام جوبا المستحدثة والمزمع التوقيع عليها اليوم الأحد بجوبا، صدرت عن منصة أساسية وشرعية لتقييم تنفيذ اتفاق سلام جوبا، وأضاف “أعتقد أن عبارة تقييم تنفيذ اتفاق السلام جملة مفتاحية لفهم مضمون الورشة والمصفوفة”، وزاد “وهذا ما يميزها عن ما عداها من تجمعات تمثل وجهة نظر أطراف لا علاقة لها بتنفيذ اتفاق السلام”.

وأكد زكريا لـ(الصيحة)، أن الجهة المعنية بالمنصة الرئيسية هي الوساطة والتي أفلحت في الاتفاق على مصفوفة زمنية جديدة وآجال لتنفيذ البروتوكولات المختلفة للاتفاقية، كما تم تحديث القضايا العاجلة التي تتطلب قرارات عاجلة، وتحديث مظلة التنفيذ من المؤسسات الحكومية المناط بها اتخاذ القرارات في هذه التوصيات، وأشار إلى أن الورشة استعرضت التحديات التي شابت التنفيذ، ودفعت بالمعالجات، وقال: بالتالي أرى أن ورشة جوبا تمثل روحا جديدة لاتفاق السلام، وأن التوصيات بالتأكيد مهمة لاكتمال تنفيذ اتفاق السلام، وتابع “لأن مصفوفة جوبا للسلام شارك في إعدادها الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا والحكومة السودانية، إضافةً إلى الضامنين والقِوى الدولية”.

الخرطوم- نجدة بشارة

صحيفة الصيحة