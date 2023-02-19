قرار مصري بشأن تملك السودانيين على أراضيها





الخرطوم: أعلن السودان ومصر، الخميس، الاتفاق على تسهيل منح تأشيرات الدخول للجانبين وتسهيل الإقامات وتصاريح العمل بين البلدين.

جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القنصلية الدائمة بين السودان ومصر التي انعقدت بالخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن البلدين “اتفقا على تسهيل منح تأشيرات الدخول للجانبين وتسهيل الإقامات وتصاريح العمل والتأكيد على حرية التملك للسودانيين بمصر”.

وقال مدير الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السودانية تاج الدين الهادي الطاهر، إن “اللجنة وصلت إلى تفاهمات بعد التداول حول موضوعات الحريات الأربع، بجانب مواصلة التعاون في مجالات التعليم العالي”.

وأوضح أنه “تم الاتفاق على تذليل الصعاب لدى طلاب البلدين والاتفاق على التعاون في مجالات القوى العاملة والعمل على توقيع اتفاقيات تنظم في هذا المجال والتعاون في المجال القانوني والقضائي”.

وأشار الطاهر إلى “تشكيل لجنة فنية لتوقيع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي والتوقيع على التعاون في الطيران المدني”.

من جانبه، أكد السفير المصري بالخرطوم هاني صلاح الدين مصطفى “توصل الجانب المصري والسوداني لتفاهمات حول المواضيع التي طرحتها اللجنة وحصول توافق على مسائل القنصلية العامة والتعاون في مجال القضاء والطيران المدني”.

ووفق الوكالة السودانية، قال السفير المصري: “لمسنا إرادة سياسية كبيرة من الجانب السوداني، كما أن اللجنة تعكس مجموعه كبيرة من الأنشطة على صعيد العلاقات بين البلدين”.

وفي اليوم الأول من الاجتماعات أمس الأربعاء، اتفق السودان ومصر على معالجة قضايا “الحريات الأربع” وحل المشاكل التي تواجه مواطني البلدين.

وعام 2004، وقعت الخرطوم والقاهرة اتفاقية “الحريات الأربع” التي تنص على التنقل والإقامة والعمل والتملك، لكنها لم تطبق كاملا على أرض الواقع.

صحيفة الصيحة