رغم النتيجة السلبية .. المريخ يسجل أرقاماً إيجابية أمام الزمالك





رصدت (المصادر)، أرقاما ملفتة للمريخ في مباراة الجمعة أمام الزمالك المصري ، لحساب الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب المواقع المتخصصة في الإحصائيات ، وصلت نسبة سيطرة المريخ على الكرة في لقاء الزمالك “54%” مقابل “46%” للفريق المصري.

كما شهدت المباراة تسديد لاعبي المريخ لعدد “22 تسديدة” من بينها “5 تسديدات” بين الخشبات.

وبحسب رصد “الصيحة”، فإن نسبة استحواذ المريخ في لقاء الجمعة هي الأعلى للفريق مقارنة بمبارياته في مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا في النسختين الماضيتين ، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها المريخ نسبة سيطرة أعلى من منافسه من خلال “13 مباراة” سابقة في مرحلة المجموعات، منها ست مباريات في النسخة قبل الماضية “2021” وست مباريات في النسخة الفائتة “2022”، إلى جانب مباراة الترجي في الجولة الأولى.

حيث كانت نسبة استحواذ المريخ “30%” و”37%” في مباراتي الأهلي المصري بالقاهرة واستاد الهلال في جولتي “2021” .. كما حقق الفريق نسبة استحواذ “46%” و”41%” في مباراتي فيتا كلوب بإستاد الهلال وكينشاسا.. ونسبة “41%” و”35%” في مباراتي سيمبا التنزاني بإستاد الهلال ثم دار السلام.

وفي نسخة العام الماضي، كانت نسبة استحواذ المريخ “43%” و”38%” في مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي بالقاهرة ثم جوهانسبيرج.. فيما كانت نسبة المريخ في مباراتي الهلال بالقاهرة ثم أم درمان “37%” و “40%” .. وأمام الأهلي المصري “45%” و”40%” في المباراتين اللتين أُقيمتا بالقاهرة.

ووفقاً لرصد “سبورتاق” أعلاه، فإن أعلى نسبة استحواذ للمريخ في مرحلة المجموعات خلال السنوات الماضية كانت “46%” ، لتكون النسبة التي حققها الفريق أمام الزمالك “54%” هي الأعلى له، والأولى التي يتفوق فيها على منافسه في السيطرة.

كما رصدت (الصيحة)، تسجيل المريخ لأعلى رقم له خلال مبارياته بمرحلة المجموعات منذ عام “2021” ومعادلة رقم آخر، ويتعلق الأمر بأرقام “التسديد على المرمى” و”التسديد بين الخشبات”، حيث سدد المريخ “22 تسديدة” على مرمى الزمالك وهو الرقم الأعلى له في كل مبارياته بمرحلة المجموعات منذ نسخة “2021” بعد أن كان أعلى رقم تسديدات سابق هو “15 تسديدة” وذلك في مباراة سيمبا التنزاني بإستاد الهلال.

كما بلغ عدد تسديدات المريخ بين مرمى الزمالك “5 تسديدات بين الخشبات” مُعادلاً أعلى رقم سجله الفريق منذ عام “2021” وكان في مباراة الهلال بالقاهرة التي سدد فيها المريخ خمس تسديدات بين الخشبات.

يذكر أن مباراة المريخ أمام الزمالك التي جرت عصر الجمعة بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية انتهت بالتعادل السلبي ، رغم الأرقام التي أظهرت تحسنا كبيرا في أداء المريخ على مستوى الاستحواذ والسيطرة، إلى جانب تهديد مرمى المنافس.

الخرطوم- ناصر بابكر

صحيفة السوداني