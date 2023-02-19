لدغة ميسي تنهي دراما باريسية في حديقة الأمراء





خرج باريس سان جيرمان من النفق المظلم بالفوز على ضيفه ليل بنتيجة (4-3)، اليوم الأحد، ضمن الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

سجل رباعية باريس “كيليان مبابي (ثنائية) ونيمار جونيور وليونيل ميسي، في الدقائق 12 و17 و87 و95″، بينما أحرز ثلاثية ليل “بافودي دياكيتي وجوناثان دافيد وجوناثان بامبا في الدقائق 24 و58 و69”.

عاش الفريق الباريسي وجماهيره ومدربه أجواء ساخنة للغاية، تغيرت معها نتيجة المباراة أكثر من مرة، قبل أن يحسمها ليونيل ميسي بهدف في الوقت بدل الضائع، ليكسر سان جيرمان سلسلة الخسارة في 3 مباريات متتالية.

ورفع بي إس جي رصيده إلى 57 نقطة، ليتمسك بصدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ليل عند 41 نقطة، وبات مهددا بفقدان مركزه الخامس.

لم يمنح الفريقان الفرصة لبعضهما لالتقاط الأنفاس، حيث أضاع ميسي فرصة محققة في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة متقنة من نيمار.

وبعد 5 دقائق، تورط كيمبيمبي في خطأ فادح بتمرير الكرة بالخطأ للكندي جوناثان دافيد، إلا أن دوناروما أنقذ هدفا مؤكدا.

ومرر نيمار كرة طولية إلى مبابي، ليراوغ ويسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول، بعد مجهود فردي رائع من المهاجم الفرنسي.

بعدها بدقائق قليلة، بدأ نيمار هجمة سريعة، تعاون فيها مع نونو مينديس وميسي وفيتينيا، قبل أن يترجمها النجم البرازيلي بهدف ثان في الشباك.

رغم الصدمة، لم يصب ليل باليأس، بل كاد جوناثان دافيد أن يقلص الفارق بضربة رأس قوية، أبعدها دوناروما بصعوبة بعد مرور 20 دقيقة.

وهز بافودي دياكيتي الشباك بضربة رأس، بعد عرضية من أندريه جوميز، ليسجل الضيوف الهدف الأول.

زاد الأمر تعقيدا على كريستوف جالتيه مدرب سان جيرمان باضطراره لاستبدال نونو مينديس بسبب الإصابة، ليشارك مكانه خوان بيرنات.

وسعى الضيوف بكل قوة لإدراك التعادل، وهددوا مرمى دوناروما ب3 محاولات من ريمي كابيلا وأنجيل جوميز، وكيمبيمبي، الذي كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه.

وفي الثواني الأخيرة، كاد كيمبيمبي أن يقلب السيناريو بهدف ثالث لسان جيرمان من ركلة ركنية، وجهها برأسه إلى جوار القائم.

تعرض جالتيه لصدمة جديدة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حيث اضطر لإشراك المهاجم الشاب هوجو إيكيتيكي مكان نيمار، الذي تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل.

لم تأت المصائب فرادى على سان جيرمان وجماهيره، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء ضد ماركو فيراتي، سجل منها جوناثان دافيد هدف التعادل لليل.

ارتبك الفريق الباريسي فنيا وتنظيميا، وفقد مدربه كريستوف جالتيه التركيز والسيطرة على لاعبيه، وباغته ليل بهدف ثالث سجله بامبا، بعد تمريرة طولية رائعة من البرتغالي أندري جوميز.

اشتعلت الأجواء للغاية، وتحرك جالتيه لإنقاذ الموقف ب 3 تبديلات دفعة واحدة حيث شارك زاير إيمري ودانيلو بيريرا وكارلوس سولير مكان بيمبيلي وفيتينيا وفابيان رويز.

ضغط العملاق الباريسي بكل قوة، وأنقذ حارس ليل محاولتين من مبابي وخوان بيرنات، قبل أن يتعاون الثنائي مع فيراتي، ليسجل كيليان هدف التعادل في توقيت قاتل.

زادت الإثارة في الوقت بدل الضائع، حيث احتسب الحكم ركلة حرة، وهتفت الجماهير لميسي، تتوسل لمسة إنقاذ، وحقق لها النجم الأرجنتيني ما أراد، بتسديد الكرة في الشباك، لينتزع لفريقه فوزا مثيرا وبشق الأنفس.

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