دقلو يجدد التزامه بالاتفاق الإطاري





جدد الفريق اول محمد حمدان دقلو التزامة بالإتفاق الإطاري وقال انه يمثل مخرج بلادنا من الأزمة الراهنة، وأنه هو الأساس الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل . واكد لدى كلمة ألقاها ظهر اليوم ببرج الدعم السريع التزام الدعم السريع في المؤسسة العسكرية بالخروج من السلطة السياسية من أجل إنجاح العملية السياسية الجارية وجدد رغبته لبناء علاقات بناءة مع الاسرة الدولية والإقليمية . و أعرب عن تقديره للحركات التي اختارت أن تكون جزءا من العملية السياسية الجارية ،مبينا أنهم اختارو وضع مصالح البلاد فوق كل القضايا الصغيرة، وجدد دعوته للحركات الموقعة على اتفاق جوبا التي لم تنضم للعملية السياسية لان يكونوا جزءا منها . وأشار دقلو إلى أن مستقبل تنفيذ السلام مرتبط باستقرار البلاد السياسي وهو لن يتحقق سوى باتفاق سياسي نهائي يؤسس لحكومة مدنية تعكس آمال الشعب وتطلعاته. وقال ان حل الازمة الاقتصادية مرتبط بالاستقرار السياسي والاتيان بحكومة مدنية مناشدا ،المجتمع الدولي والإقليمي لتقديم السند اللازم للحكومة القادمة،ودعا الحكومة القادمة للاهتمام بالقطاعات الانتاجية واستثمار خيرات البلاد والاهتمام بقطاعي التعليم الصحة.

وكالة سونا