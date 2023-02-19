الحكم المثير للجدل يظهر لإدارة مباراة في مجموعة المريخ السوداني





تلعب المواجهة السبت المقبل.

يدير طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد مباراة الترجي ضد الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من دور مجموعات أبطال أفريقيا.

وجاء طاقم تحكيم المواجهة بقيادة رضوان جيد”حكم ساحة”، الحسن أزاكاو”حكم مساعد”، مصطفى أكركاد”حكم مساعد”، كريم صبري”حكم رابع”.

ويعد رضوان جيد من أكثر الحكام إثارةً للجدل بسبب قراراته التي تصاحب إدارته للمباريات.

ويتواجد المريخ في المجموعة الرابعة إلى جانب الزمالك المصري والترجي التونسي وشباب بلوزداد.

باج نيوز