بمساحة تتجاوز ال600 ألف فدان… زادنا تدشن مشروع (زادي ون) مطلع مايو





تدشن شركة “زادنا” العالمية للاستثمار المحدودة مطلع مايو المقبل مشروع (زادي 1) أضخم مشروع زراعي بولاية نهر النيل الذي تبلغ مساحته (600) ألف فدان ، وعدد وحدات الري المحوري (3500) وحده ، وتعمل بالمشروع (32) مضخة مياه بقوة (104) متر مكعب في الثانية ، و(32) أنبوبة بطول (22) كيلومتر بقطر (1.2) متر، وترع وقنوات مبطنة بطول (1100) كيلومتر، وبالمشروع عدد (102) حظيرة تسع لتسمين (51) ألف رأس من العجول ، و(7) حظائر بقر حلوب بسعة (360) بقرة ، ويعمل بالمشروع (8) ألف عامل وفني وإداري ، وفرص العمل المتوقعة بمشروع (زادي1) عدد (100) ألف وظيفة.

ويشار الى أن العمل في مشروع زادي بدأ في العام 2017 وتوقف في العام 2019 ليبدأ متعثرا في العام 2021 بسبب عدم الايفاء بالتزامات الشركات الاجنبية المتعاقدة مع شركة زادنا واعلنت الادارة الجديدة أنها اكملت سداد المديونات الخارجية والداخلية والافراد.

وفي السياق تستقبل شركة زادنا مطلع ابريل القادم وفد عال المستوى من شركة فالمونت الامريكية لشراء وتأهيل 1080 محور ري زراعي.

كوش نيوز ( الخرطوم)