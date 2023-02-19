مصرع مهاجريين سودانيين في البحر المتوسط





قال برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا إنّ مركبًا يحمل على متنه 95 مهاجرًا سودانيًا و 10 مهاجرين من جنسيات أخرى تعطل قبالة السواحل الليبية.

وقال رئيس البرنامج مالك الديجاوي لـ(باج نيوز) إنّه في الـ14 من فبراير أبحر مركب على متنه مهاجرين من منطقة العلوص التابعة للخُمس التي تقع على بعد 150 كيلو متر شرق طرابلس، وعلى متنه 95 مهاجرًا سودانيًا و 10 آخرين من جنسيات أفريقية. وأضاف: على مسافة 250 متر تعطل المحرك وبدأ الماء يتسرب حتى امتلأ القارب وقفز إثر ذلك عدد من المهاجرين في الماء للعودة إلى الشاطئ سباحةً ونسبة لعدم ابتعاد القارب تم جره إلى اليابسة من قبل المهربين. وكشف الديجاوي عن نجاة حوالي 40 مهاجر، وتم القبض على بعض المهاجرين وإرسالهم إلى مركز إيواء الهجرة غير الشرعية بالمنطقة، وتوفي في الحال نتيجةً للبرودة الشديدة أحد المهاجرين السودانيين إذ تبلغ درجة الحرارة فى ساعات الصباح أقل من 5 درجات.

وتابع: تم انتشال 11 جثة تم إرسال 6 منها إلى مستشفى شارع الزاوية بطرابلس ولعدم وجود مكان في مشرحة المستشفى تم إرسالها إلى مستشفى الزاوية غرب طرابلس وتمت إعادتها أيضًا إلى طرابلس لنفس السبب.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إن نحو 73 مهاجرًا فقدوا بعد أن غرق قارب كانوا على متنه قبالة السواحل الليبية. مشيرةً إلى أن سبعة ناجين تمكنوا من العودة إلى الشاطئ بعد غرق القارب يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا : استمرارا للحوادث المأساوية التي يقع ضحيتها المهاجرين، سجلنا في 14 فبراير أنتشال جمعية الهلال الأحمر فرع الخمس 11 جثة بينهم إمراة وإنقاذ 7 آخرين، بعد غرق مركب يقل مهاجرين قبالة شواطئ مدينة الخمس غرب ليبيا. وطالبت المنظمة السلطات في ليبيا والإتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم اتجاه إنقاذ أرواح المهاجرين في البحر، وإعداد آليات فعالة للبحث والإنقاذ لوقف الخسائر الفادحة في الأرواح، والعثور على المفقودين وتحديد هوياتهم.

باج نيوز