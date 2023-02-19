حميدتي أخطأ منذ البداية حين ظن أن الشعب كله قابل للشراء، وإن خزائنه قادرة على دفع الثمن





الرقيق السياسي

#خطاب_حميدتي لن يقرأه الشرفاء لأنه أخطأ منذ البداية حين ظن أن الشعب كله قابل للشراء، وإن خزائنه قادرة على دفع الثمن.

هذا الازدراء للشعب السوداني جعله معزولاً عن المواطن الحقيقي الصالح، وبقي حوله من استطاع شراءهم من سوق الرقيق السياسي المطروح عادة للبيع وإعادة البيع لمن يدفع أكثر.

اليوم وجه خطابه لأول مرة للشعب لكن الشعب غالباً لن يأبه به.

يا جنرال من كتبوا لك اشتريتهم بمالك فأبحث بمالك عمن يقرأ ما كتبوا لك.

محمد عثمان إبراهيم

