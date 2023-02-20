البرهان ينضم للمعارضين لورشة (قحت) لتقييم سلام جوبا





إنضم عبدالفتاح البرهان للمعارضين لورشة قوى الحرية والتغيير لتقييم سلام جوبا وذلك باعلان رفضه لأي ورشة لتقييم إتفاقية سلام جوبا بخلاف الورشة التي نظمتها لجنة الوساطة بجمهورية جنوب السودان، وقال البرهان في كلمته في حفل التوقيع على المصفوفة المحدثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان أمس في جوبا أن ورشة جوبا هي المعنية بتقييم إتفاق السلام وليس غيرها؛ مؤكدا إلتزام حكومة السودان بتنفيذ المصفوفة المحدثة بمواقيتها الجديدة؛ وأشار إلى أن قضية السلام تمثل الأولوية في سلم إهتمامات حكومته؛ وقال : (سيظل السودان مشغولا بقضية السلام حتى يعم السلام والاستقرار ربوعه)؛ وأشاد بجهود حكومة دولة جنوب السودان في الوساطة بين الفرقاء السودانيين؛ وأكد أن لا بديل مكان للبحث عن السلام إلا في جنوب السودان. وأعلن قرار قيادتي السودان وجنوب السودان بفتح المعابر الحدودية بين البلدين وتنفيذ الإتفاقيات التسعة الحريات الأربعة بين البلدين.

صحيفة الجريدة