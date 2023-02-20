مصدرو الماشية: جهات تتلاعب في ملف الصادر





إتهم عضو غرفة مصدري الماشية واللحوم، رئيس مجلس شمال وشرق أفريقيا للمواشي واللحوم خالد المقبول جهات وأيادي خفية تتلاعب في ملف صادر اللحوم عبر البرادات، وتطيل أمد الصراع في تنازل السلطات. وأكد المقبول في تصريح صحفي أن هذه الأيادي الخفية تريد للسودان أن يظل رهينا لحساباتها ولا يستفيد من ثروته الحيوانية ذات القيمة المضافة كاللحوم. وأشار المقبول لاستمرار النزاع بين سلطة الجمارك وادارة ميناء عثمان دقنة، وكشف عن تقديم مصدري اللحوم كثير من الحلول لفض النزاع بيد انه تأسف إلى أنها لم تجد اذنا صاغية، ودعا إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك، وطالب الدولة بفرض هيبتها وممارسة صلاحياتها لحل الأزمة ومراجعة روشتة الحلول التي تقدموا بها سابقا، وأعلن مصدرو اللحوم استعدادهم للجلوس مع السلطات وتقديم الدعم المتاح لحل تلك المعضلة.

صحيفة الجريدة