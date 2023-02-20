نقل أكثر من 500 معلما من الولايات للخرطوم لكسر الإضراب





كشف تجمع العاملين بوزارة المالية بولاية الخرطوم عن نقل ٥١٩معلما من عدد من الولايات الى ولاية الخرطوم ، فيما رجح التجمع بأن خطوة النقل جاءت بغرض كسر إضراب المعلمين بالولاية وعزوا ذلك الى صعوبة نقل المعلمين في السابق من الولايات للخرطوم دون خطاب حوجة ونوه الى أن عدد من المعلمين الذين كانوا ينتظرون دورهم في تنفيذ النقل للخرطوم يتساءلون عن هذه الخطوة مفاجئة خاصة أنهم انتظروا ذلك سنوات طويلة لظروف أسرية ملحة.

وفي ذات السياق اشتكى تجمع العاملين بوزارة المالية بالخرطوم من عدم المساواة في الحوافز والمكافآت في ظل وجود المديرة الحالية وأشاروا في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه الى أن الظلم أصبح واضحا وكذلك ضعف الأداء واتهموا مديرة المالية بأنها تنفذ سياسات والي الخرطوم حتى تضمن بقائها على كرسي الوزارة ).

ونوه العاملين الى أن الوالي أصدر كشوفات تنقلات واسعة للعاملين بالوزارة بهدف إبعاد غير الموالين للمؤتمر الوطني المحلول والاستعاضة عنهم بكوادر المؤتمر الوطني وكشفوا عن امتلاكهم لكشوفات بأسماء منسوبي المؤتمر الوطني داخل الوزارة وهددوا بنشرها مطالبين باقالة الوالي ومديرة المالية الحالية.

الخرطوم – سعاد الخضر

صحيفة الجريدة