“كاف” يفتح تحقيقاً حول الواقعة المُثيرة للجدل بمباراة الهلال والأهلي





– طبيب الهلال يُدافع عن نفسه وروايات مصرية مُتضاربة بشأن “غضب الشناوي”

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، تحقيقًا في واقعة اعتداء محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي على طبيب نادي الهلال السوداني عقب مباراة الفريقين يوم السبت بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت نهاية المباراة أحداثاً مؤسفة بعد اعتداء الشناوي على طبيب فريق الهلال.

وكشفت مصادر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أن تقرير مراقب المباراة تضمن واقعة الاعتداء من جانب الشناوي على طبيب فريق الهلال.

وأضاف المصدر في تصريح لموقع “البوابة نيوز” أنّه تَمّ فتح تحقيق في الواقعة وسيتم التواصل مع الاتحاد السوداني خلال الأيام المقبلة من أجل إبلاغه بنتائج التحقيق.

وشدد المصدر على أنه من المتوقع توقيع عقوبة الإيقاف على، محمد الشناوي في حالة إدانته بسبب الاعتداء على طبيب فريق الهلال عقب نهاية المباراة.

على صعيد متصل، رصدت (الصيحة) تضارب الروايات المصرية بشأن السبب الذي دفع حارس مرمى الأهلي “محمد الشناوي” للدخول في مشادة مع طبيب الهلال أثناء شوط اللعب الثاني لمباراة الفريقين عصر السبت.

حيث أشارت تقارير أن “الشناوي” دخل في مشادة مع طبيب الهلال بسبب قيام الأخير برش البنج في وجه “محمد عبد المنعم” خلال المشادة الكلامية أثناء سير المباراة حينما طالبه مُدافع الأهلي بعلاج لاعب الهلال خارج الملعب، وهو ما شاهده “الشناوي” ليدخل في مشادة مع الطبيب.

فيما أشارت تقارير مصرية أخرى أن السبب هو اعتداء طبيب الهلال على “محمد عبد المنعم” بزجاجة البنج في وجهه.

بدوره، كشف طبيب نادي الهلال “عوض عثمان”، تفاصيل ما حدث وفند الروايات المصرية في تصريحات خاصة لموقع FilGoal.com قال فيها: “كنت أعالج أحد لاعبي الهلال وأرش المخدر، ففُوجئت بمحمد الشناوي يرفع صوته ضدي ظناً بأنني أهدر الوقت.”

وأضاف “أحمد عبد القادر جاء كذلك من بعيد واشتبك معنا، وبعد المباراة استمروا في الاشتباك وعبد القادر ضربني ضربة قوية قُمت بعمل أشعة في المستشفى بسببها.”

وأتمّ الطبيب: “لا أعلم ما دخلي بأحداث المباراة، ويفترض أنّني طبيب ولا دخل لي بما يحدث على أرض الملعب لكي يشتبكوا معي أنا.”

صحيفة الصيحة