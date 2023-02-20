الجاكومي : اتفاق السلام تضمن إعفاء طلاب نهر والشمالية من الرسوم لـ(10) سنوات





وقع رئيس الجبهة الثورية ورئيس كيان مسار الشمال، محمد سيد احمد الجاكومي، بعاصمة دولة الجنوب على مصفوفة إتفاقية سلام جوبا.

وكشف الجاكومي لـ(الصيحة)، عن تحقيق مكاسب جديدة لأهل الشمال تضمنت (30%) من عائد سد مروي، واعفاء كامل من الرسوم الدراسية لكل طلاب ولايتي نهر النيل والشمالية لمدة عشرة اعوام واعفاء كامل للطلاب بجامعات الولاية من الرسوم.

وقال الجاكومي ان هناك بشريات كبيرة لاهل الشمال بتوقيع المصفوفة، لافتا الى ان مطالب الشمال من عائدات سد مروي كانت (5%) لكنها ارتفعت الآن إلى (30%) من عائدات السد، مبشرا اهل الشمال السودان بان هنالك فتح كبير في عائد الثروة واعفاء كامل من الرسوم الدراسية لكل طلاب ولايتي نهر النيل والشماليه لمدة (10) أعوام وإعفاء كامل للطلاب بجامعات الولايه من الرسوم الدراسية، ونوه الجاكومي لمكاسب اخري لطلاب الولاية بنسب مئوية يتم الاتفاق عليها بالكليات العلمية.

وأكد الجاكومي أن ما تم في جوبا “له ما بعده في كل المسارات خصوصا مسار الشمال”، وزاد “وليعرف ابناء الشمال ان هنالك رجال ظلوا وراء الامر منذ العام 2005م واضعين مصلحة السودان في اعينهم”، مؤكدا ان المصفوفة الموقع عليها بجوبا سيتم نشرها ليعلم اهل الشمال الجهد الكبير الذي بذل.

ولفت إلى ان التوقيع على المصفوفة “فتح جديد لاتفاقيه سلام جوبا”.

الخرطوم- عوضية سليمان

صحيفة الصيحة