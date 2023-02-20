تقرير رسمي: 2.7 مليون إصابة بالملاريا في السودان في 2022م





أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الإبلاغ عن (2.7) مليون حالة إصابة بالملاريا، بما في ذلك (246) حالة وفاة مرتبطة بها، في جميع أنحاء السودان في العام 2022، متجاوزةً عتبات الوباء في (12) ولاية.

وقال تقرير نشره المكتب الإنساني –نقلًا عن منظمات صحية حسب(سودان تربيون) إن عدد الحالات في 2022 تجاوز عدد الحالات المسجلة في 2021 والتي بلغت في ذلك الوقت (1.7) مليون حالة حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الاتحادية.

وذكر التقرير أن المنظمات الصحية أكدت (2,842) حالة إصابة بالتهاب الكبد “A” و”E”، من بينها (24) حالة وفاة مرتبطة بها في جميع أنحاء البلاد، منذ بداية تفشي المرض في حزيران/يونيو 2021 حتى 30 كانون الأول/ديسمبر 2022. وشهدت ولاية القضارف (80.7%) من إجمالي حالات التهاب الكبد المبلغ عنها، تليها ولاية جنوب دارفور بـ(13%)، وشمال دارفور بـ(3.4%). وطبقًا لوزارة الصحة السودانية فإن معظم الوفيات وقعت في ولاية شمال دارفور.

وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، أكد شركاء الصحة (1,890) حالة إصابة بالحصبة، بحلول نهاية 2022، من بينها خمس حالات وفاة مرتبطة بها في (12) منطقة في جميع أنحاء البلاد. وأشار التقرير إلى استمرار تفشي المرض في ولايات كسلا وشمال كردفان والقضارف.

وأبان التقرير أن معظم الحالات المبلغ عنها من ولاية شمال دارفور (641 حالة)، تليها شمال كردفان (56 حالة)، فغرب كردفان (45 حالة)، ثم النيل الأبيض (32 حالة). وكانت معظم الوفيات في شمال كردفان (13 حالة)، تليها البحر الأحمر (ثماني حالات)، فغرب كردفان وشمال دارفور (ست حالات)، ثم جنوب كردفان (ثلاث حالات) ووسط دارفور (حالة وفاة واحدة).

وأضاف التقرير: “في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022، تم تأكيد الإصابة بفيروس شلل الأطفال من النوع 2 (cVDPV2) في محلية كرينك بولاية غرب دارفور”.

وقال التقرير إن منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة الاتحادية تنفذان حملة استدراك في عدة ولايات، بما في ذلك منطقة دارفور، كاشفًا عن حملة وطنية أخرى ستنفذ قريبًا – بحسب التقرير.

وأوضح التقرير الأممي أن الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس “كورونا” (19- COVID) استمر في 2022، وبلغ العدد الإجمالي لحالات فيروس “كورونا” المبلغ عنها في السودان أكثر من (63) ألف إصابة، بما في ذلك (4,494) حالة وفاة مرتبطة بها بين آذار/مارس 2020 و31 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وقال التقرير إن معظم حالات “كورونا” كانت في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار ونهر النيل.

صحيفة السوداني