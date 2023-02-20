وزير التربية السابق: قيمة “عربة واحدة” من عربات جبريل كفيلة بحل أزمة المعلمين





دعا وزير التربية والتعليم السابق د. محمد الأمين التوم أولياء الأمور إلى التضامن مع المعلمين في إضرابهم بالاعتصام أمام مكاتب المسؤولين بالدولة، وشدد الدولة “غصباً عن عينها ” توفر للمعلمين حقوقهم. ونبه إلى خطورة عدم قيام الحكومة بمعالجة الإضراب. وأضاف “معلوم أن السنة الدراسية في حدها الأدنى هي (180) يوماً.” وزاد الحكومة حينما أعلنت التقويم كان العام الدراسي ناقصاً ثلث المدة المنصوص عليها في التعليم.

وتابع حالياً انقضت نصف المدة، مشيراً بأن الحكومة زادت ” الطين بلة” خلال إجازة الأسبوعين. ونفى التوم في حوار ينشر لـ( الحراك) بالداخل الإضراب لم يتم تسييسه وهذا “كلام فارغ”، واتهم وزير المالية بأنه لا يملك الإرادة في حل الأزمة، مشيراً بأن الوزير ” شال البندقية من أجل المهمشين ” وهو يزور أهله برتل وكنفوي من العربات الدستورية الفخمة تجاوزت السبعين عربة، وقيمة العربة الواحدة أعتقد بأنها ممكن تحل قضية المعلمين في محلية أو يمكن أن تمول مدرسة كاملة.

الخرطوم – أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي