بعد شكوى”الأهلي المصري”.. خطوة عاجلة لنادي الهلال السوداني





مساعد رئيس نادي الهلال أعرب عن أسفه للأحداث التي صاحبت مواجهة الأهلي المصري.

أعلن نادي الهلال السوداني، عن عقد اجتماعٍ رسمي خلال الساعات المقبلة من أجلّ، الردّ على شكوى نادي الأهلي المصري.

والأثنين، أعلن نادي الأهلي المصري عن تقديم شكوى رسمية ضد الهلال السوداني، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف”، على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراتهما في المرحلة الثانية من دور مجموعات أبطال أفريقيا.

وأوضح التوم أنّ مصر والسودان شعبٌ واحدٌ بعيدًا عن كرة القدم من الأساس.

وأضاف” نحن أخوة وسنظلّ كذلك وتربطنا علاقات تاريخية بالنادي الأهلي، وًلا نريد أن تكون كرة القدم سببًا في التفرقة بين الشعب الواحد بل على العكس يجب أن تجمعنا”.

وأوضح نائب رئيس الهلال “ما حدث داخل الملعب ربما كانت مجرد نرفزة ومشاحنات بسبب قوة المباراة، ويجب أن يبقى الأمر كذلك ولا نرى سيناريوهات غير محببة لأنها في النهاية بين شعب واحد وأخوة”.

وكشف التوم “لدينا أيضا شكاوى مسجلة بالفيديو ضد بعثة النادي الأهلي ولكن قررنا وقتها عدم التقدم بشكوى رسمية حفاظًا على العلاقات بين الناديين”.

وأشار الفاضل التوم، إلى أنّ ما يحدث من تجاوز يعبر عن تصرفات فردية وليست مؤسسية تمثل الهلال”.

والسبت، انتصر الهلال السوداني على الأهلي المصري بهدفٍ دون مقابل، ضمن مباريات المرحلة الثانية من دور المجموعات لأبطال أفريقيا.

باج نيوز