وزيرة النقل التشادية تشيد بجهود السودان لربط البلدين بالسكك الحديدية





اشادت السيدة فاطمة قوقوني وادي وزيرة النقل التشادية، بجهود السودان وبرامجه الطموحه لربط البلدين عبر خطوط السكة حديد. واشارت الى أن زيارة رئيس مجلس السياده الفريق البرهان الى انجمينا ولقاءه بالرئيس التشادي محمد ادريس ديبي مؤخرا اتفقا على ضرورة ربط البلدين عبر السكه حديد.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية اليوم لهيئة سكك السودان بمحطة بحري رافقها خلالها مستشار وليد محمود المدير العام لهيئة السكه حديد.

واستمعت الوزيرة الى شرح واف من المهندس وليد محمود المدير العام لهيئة السكة حديد. واوضح أن السكة حديد قد تعافت واصبحت لديها المقدرة على نقل الصادرات والواردات التشادية من ميناء نيالا الجاف حتى ميناء بورتسودان وذلك بعد وصول الاسطول الناقل والساحب الجديد وتأهيل البنى التحتية واطلع الجانب التشادي على موقف انجاز السودان وانه تم توقيع اتفاقية استثمار بين السودان وشركة الخليج للبترول لتشييد خط بورتسودان /ادري

واكد جاهزية السكة حديد لتقديم الدعم الفني لبناء القدرات والتدريب للكوادر التشادية في مجال انشاء وتشييد السكك الحديدية بورش سكك حديد السودان، مؤكدا أن هناك تجارب سابقة مع تنزانيا.

وكالة سونا