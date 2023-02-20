عدد من الكيانات توقع على ميثاق تحالف وحدة السودان





وقعت اليوم بالخرطوم عدد من القطاعات المختلفة وكيانات حزبية ومنظمات طوعية وحركات سلحة وإدارات أهلية ومراكز بحثية وأكاديمية وثقافية وكتل شبابية على ميثاق تحالف وحدة السودان. و اكد الميثاق ضرورة الحفاظ على هوية ووحدة السودان ومحاصرة خطاب الكراهية الذي يهدد السلم الاهلي والاستقرار السياسي و تعزيز فرص العيش الكريم، مبينا أن الموقعين تواثقوا على الميثاق برنامجا سياسيا واجتماعيا ووطنيا خالصا. وتواثق الموقعون على عدد من النقاط ابرزها الحفاظ على هوية السودان بجانب تعزيز قيم الدولة والمجتمع، بالإضافة إلى تحقيق تطلعات الشعب في إقامة دولة القانون والعدالة.

وشدد الميثاق على مواجهة المشاريع الفكرية والجهوية التي تسعى لتعريف قيم المجتمع وتفكيره وتقسيم البلاد بالإضافة الى غرس قيم التصالح وجبر الضرر ورد السلطة الى الشعب وإصلاح الاجهزة العدلية والخدمة المدنية. متمسكا بالسلام وعدم العودة للحرب على ان تتحول الحركات الى احزاب سياسية لممارسة العمل السياسي.

وكالة سونا