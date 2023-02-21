شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تتألق في أداء رائعة الهرم الفني الراحل عثمان حسين وتحظى على غير العادة بإشادات واسعة والجمهور يطالبها بالاستمرار والابتعاد عن الاغاني الهابطة





حظيت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل وعلى غير العادة بإشادات واسعة من قبل جمهور ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالجبلية خلال مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا وهي تغني في إحدى الحفلات الخاصة.

الفنانة المثيرة للجدل قدمت خلال الحفل رائعة الهرم الفني الراحل عثمان حسين (عيون الصيد) ونالت اشادات واسعة من قبل المتابعين.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد وصف المتابعون الفنانة عشة الجبل بالمطربة صاحبة الإمكانيات العالية ونصحوها بمواصلة ترديد الأغنيات الجميلة الهادفة مثل “عيون الصيد” والابتعاد عن ترديد الأغاني الهابطة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين