شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية ميادة قمر الدين تسخر من الأهلي المصري بعد خسارته من الهلال وتغني له خلال حفلها الجماهيري: (الأهلي مخاصمني وما بكلمني)





تداول جمهور نادي الهلال السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ميادة قمر الدين ظهرت من خلاله وهي تغني خلال إحدى حفلاتها الجماهيرية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بملكة الرق والمعروفة بتشجيعها لنادي الهلال وهي تردد خلال الحفل (الأهلي مخاصمني وما بكلمني).

وكان الهلال قد حقق فوز هام وغالي الأهلي المصري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف, وشهدت المباراة بعد نهايتها أحداث عاصفة دفعت النادي المصري لرفع شكوى للاتحاد الأفريقي “الكاف”.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين