رسمياً .. رئيس الاتحاد السوداني يكمل الاتّفاق مع مدرب ”صقور الجديان” الجديد





توصّل الاتحاد السوداني لكرة القدم، إلى اتّفاقٍ مع المدرب المغربي، بادو الزاكي، لتولي تدريب منتخب صقور الجديان في المرحلة المقبلة.

ووفقًا لمصادر خاصة لـ”باج نيوز”، فإنّ رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، معتصم جعفرّ سرّ الختم، أجرى محادثات مع المدرب المغربي، لتكلّل بالنجاح، وموافقة الأخير على تدريب المنتخب السوداني.

وبحسب مصادر”باج نيوز”، فإنّ المحادثات أسفرت عن الموافقة، فيما تبقّت تفاصيل صغيرة سيتمّ حسمها خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع بحسب مصادر”باج نيوز”، أنّ يبدأ المدرب المغربي مهمته مع”صقور الجديان”، بعد الفراغ من مباراتي الجابون بتصفيات كأس أمم أفريقيا في مارس المقبل.

وسابقًا، كان الاتحاد السوداني لكرة القدم، قد أعلن عن تعيين الكابتن إبراهيم حسين، مدربًا عامًا للمنتخب، بعد إعفاء الجهاز الفني السابق بقيادة برهان تيه.

باج نيوز