“الفيفا” ينقذ نادي الأهلي المصري





وفق تقارير صحافية.

تنتظر إدارة نادي الأهلي أيضًا استلام مكافأة مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، والتي حصل فيها الأحمر على المركز الرابع.

ومن المُقرر أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال اليومين المقبلين بإرسال 2 مليون دولار للنادي الأهلي، كمكافأة مشاركة الفريق في البطولة وحصوله على المركز الرابع.

وسيساعد المبلغ بحسب صحيفة الشروق المصرية، الثلاثاء، إدارة النادي الأهلي على حلّ العديد من الأزمات المالية، خصوصًا المتعلقة بعملة الدولار، ومنها اللاعبين المحترفين ورواتب الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

باج نيوز