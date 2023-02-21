لجنة الترتيبات الأمنيةتناقش تقرير مشاركةاللجنة العسكرية بورشة جوبا لتقييم الاتفاق





قال الفريق سليمان صندل حقار الرئيس المناوب للجنة الترتيبات الأمنية مسار دارفور ان اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم بالخرطوم ناقش مشاركة اللجنة العسكرية في ورشة جوبا لتقييم الاتفاق.

كما ناقش المصفوفة الجديدة المحدثة التي وقعت بين أطراف العملية السلمية والحكومة بمشاركة اقليمة ودولية، حيث تم التطرق الى الجانب الذي يلي لجنة الترتيبات الأمنية مسار دارفور داخل الإتفاق المحدث بجوبا.

واضاف صندل في تصريح (لسونا) إن الورشه أعطت دفعه جديدة لاتفاق جوبا حتى يتواصل التنفيذ وفق آليات محددة متفق عليها، بالاضافه الى تمسك الدولة والحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام بتنفيذ الاتفاق الذي أوقف الحرب بالإضافة إلى مشاركة المجتمع الدولي والإقليمي الذي كان له دور كبير في الوصول لهذة المصفوفه الجديدة والتي تبقى على استمرار السلام الذي لابديل عنه لانه لاحد يرغب في العودة للحرب مره اخرى.

وأشاد صندل بمشاركة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارد ديت التي كان لها الأثر الكبير في نجاح ورشة سلام جوبا، مؤكدا المضي قدما في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

وقال إن الاجتماع قرر إرسال وفد عالي المستوى للوقوف على اخر الترتيبات لتخريج متبقي الدفعه الأولى من قوة حمايه المدنيين بدارفور بالاضافة الى إكمال بدء إدخال الدفعه الثانيه للمعسكر، مضيفا أن هناك اجراء واحد متبقي وهو إدخال قوات الحركات في القوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنيه والدعم السريع حتى يقدموا كل الدعم والاسناد للأجهزة الرسمية من أجل حفظ الأمن بكل السودان.

وقال صندل انه تمت مراجعه عمل بعض اللجان من أجل تجويد أعمالها مثل لجنة وقف إطلاق النار الدائم وغيرها من اللجان والتي ستسهم في زيادة جهود بسط الأمن والاستقرار بدارفور.

وكالة سونا