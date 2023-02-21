بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام ليفربول





أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الريدز ملعب “أنفيلد”.

وشهدت التشكيلة عودة الفرنسي كريم بنزيما، لقيادة هجوم الميرنجي، وتواجد داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن، بينما كانت المفاجأة في تواجد توني كروس على دكة البدلاء، بعد عودته لقائمة الفريق قبل ساعات من انطلاق اللقاء.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، وألابا.

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، ومودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، وبنزيما.

وحسم ريال مدريد تأهله لهذا الدور في صدارة المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، بينما حل ليفربول وصيفا للمجموعة الأولى ب15 نقطة.

يذكر أن ريال مدريد سبق وفاز على ليفربول (1-0)، في نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا.

موقع كووورة