وزير الخارجية الإماراتي يمتدح جناح السودان ومنظومة الصناعات الدفاعية





إستقبل وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم بابوظبي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بحضور الفريق أول ميرغني إدريس سليمان مديرعام منظومة الصناعات الدفاعية ضمن فعاليات معرض ايدكس 2023.

وطاف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي على منصات جناح السودان المشارك وابدى سعادته بمشاركة السودان مجدداً في معرض ايدكس، وإعجابه الكبير بالجناح ووصفه بالتميز والحداثة.

كما أكد على متانة العلاقات بين السودان ودولة الإمارات.

من جانبه عبر الفريق أول ميرغني ادريس مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية عن سعادته بالتعاون المستمر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين فى مختلف الأصعدة وخاصة التعاون الدفاعي .

هذا وقد شهد جناح السودان المشارك بمعرض ايدكس 2023 بأبوظبي اقبالا كبيراً .

وكالة سونا