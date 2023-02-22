الاتحادي الأصل يعلن استئناف المشاورات مع عبد العزيز الحلو





أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة جعفر الميرغني استئناف المشاورات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو اليوم بجوبا.

وأوضح الحزب أن ذلك يأتي في إطار استكمال الجهود المبذولة لبناء السلام الشامل والعادل والمستدام مضيفاً أنه سيجري حواراً ومناقشات حول الراهن السياسي ومستقبل السلام الذي يخاطب جذور الأزمة.

وفي ذات السياق قال القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، عادل شالوكا بحسب (سودان بلس)، إنّ مباحثات ستبدأ اليوم (الأربعاء) بجوبا بين الحركة الشعبية لتحرير السُّودان شمال والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة جعفر الميرغني.

من جانبه، قال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في تعميم صحفي، إنّه استكمالاً للجهود المبذولة لبناء السلام الشامل والعادل والمُستدام، يستأنف الحزب بقيادة نائب الرئيس جعفر الصادق الميرغني المشاورات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي