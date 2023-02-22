مودريتش: هكذا يفوز ريال مدريد!





علق الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، على الفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب ليفربول.

واكتسح ريال مدريد مضيفه ليفربول، بنتيجة 5-2، مساء الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ونشر مودريتش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء عدة صور من مباراة أمس، وكتب عليها: “هكذا يفوز ريال مدريد!”.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد في مباراة العودة، بملعب سانتياجو برنابيو، يوم 15 مارس/ آذار المقبل.

ويعتبر مودريتش أحد أساطير ريال مدريد عبر التاريخ، إذ قاد الميرنجي لتحقيق 5 بطولات في دوري الأبطال، آخرهم نسخة العام الماضي ضد ليفربول.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بختام الموسم الجاري، وذكرت تقارير عدة أن إدارة الميرنجي تسعى للتجديد له لموسم إضافي. وانضم الكرواتي لريال مدريد، في صيف 2012، قادما من توتنهام.

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