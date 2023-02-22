وزارة المالية: المعلمون حصلوا على أعلى نسبة علاوة طبيعة عمل





أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن اكتمال سداد استحقاقات المعلمين والوفاء بللتزامات الوزارة الخاصة بالبديل النقدي له.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للموازنة حياة شمت في تصريح صحفي ان وزارة المالية أكملت خلال شهر فبراير الجاري تحويل مستحقات المعلمين بالولايات – بموجب قانون قسمة الموارد – وفق الكشوفات التي وردت للوزارة من ديوان الحكم الاتحادي ليضطلع الأخير بمهام القسمة الأفقية بين الولايات.

وكشفت شمت عن اكتمال تحويل البديل النقدي للمعلمين حتى 31/12/2022م بجميع الولايات بجانب سداد فروقات تحسين شروط الخدمة للعام 2022م لمعلمي ولاية الخرطوم على أن يكتمل تحويل فروقات الولايات كاملة حتى 31/12/2022م فور رفد وزارة المالية ببيانات الولايات.

وفي السياق قالت إن المعلمين بالتعليم العام حصلوا على أعلى نسبة علاوة طبيعة عمل حيث بلغت العلاوة المذكورة نسبة 70% من الأجر الأساسي وهي أعلى نسبة لفئات العاملين بالقطاع الحكومي مشيرة إلى استحداث علاوة خاصة بالمعلم بواقع 50% من الأجر الأساسي.

وأضافت “وبلغت علاوة طبيعة عمل لمعلمي الاحتياجات الخاصة نسبة 75% وعلاوة طبيعة عمل لعمال وموظفي التعليم نسبة 40% من الأجر الأساسي وبلغت العلاوة الإدارية بواقع 10 ألف جنيه شهرياً لمدير المدرسة وخمسة ألف جنيه للوكيل”.

باج نيوز